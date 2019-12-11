نائبة: القانون الحالي لا يفرض عقوبة على الأب الذي يزوج ابنته مبكرا

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي ليس به أي عقوبة على الأب الذي يفرض على ابنته الزواج المبكر.



وأضافت سولاف، خلال حوارها مع الدكتور أيمن عطا الله، في برنامج "الأفوكاتو" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس 2"، أن هناك عدة مقترحات لقوانين الأحوال الشخصية داخل المجلس، مؤكدة أن كثرة المقترحات تعتبر ميزة كبيرة للوصول لأفضل قانون للاعتماد.



وأردفت: "أتمنى خروج القانون في دور الانعقاد الحالي، فهذا القانون شائك جدا ويجب الوصول لأفضل مقترحات به".

