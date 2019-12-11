الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نائبة: القانون الحالي لا يفرض عقوبة على الأب الذي يزوج ابنته مبكرا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:20 م
النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي ليس به أي عقوبة على الأب الذي يفرض على ابنته الزواج المبكر.

وأضافت سولاف، خلال حوارها مع الدكتور أيمن عطا الله، في برنامج "الأفوكاتو" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس 2"، أن هناك عدة مقترحات لقوانين الأحوال الشخصية داخل المجلس، مؤكدة أن كثرة المقترحات تعتبر ميزة كبيرة للوصول لأفضل قانون للاعتماد.

وأردفت: "أتمنى خروج القانون في دور الانعقاد الحالي، فهذا القانون شائك جدا ويجب الوصول لأفضل مقترحات به".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاربات تحت القبة.. نائبات البرلمان يواجهن المشكلات بـ10 تشريعات

الهيئات البرلمانية تؤيد قانون الوفد للأحوال الشخصية وتدعم إقراره

"القومي للمرأة" يغرد خارج السرب في معركة الأحوال الشخصية

نائبة تقترح إنشاء "لجنة حكماء" للتحقق من توافق المقبلين على الزواج

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

تنفيذ حكم الإعدام فى مُغتصب «طفلة البامبرز»

منذ حوالي 5 ساعات

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

منذ حوالي 18 ساعة

المتهمة بقتل طفليها بالدقهلية: "مش طايقة جوزى وبحب واحد تانى"

منذ يومين

مفاجأة صادمة.. فشل انتقال "كهربا" للأهلى

الصور

image description

نجوم الفن يحضرون عزاء سمير سيف

image description

تخفيضات على منتجات الأثاث الدمياطي في الجمعة البيضاء

image description

ميرنا وليد تنعى سمير سيف: "كان نفسي اشتغل معاه"

image description

CELESTYAL CRYSTAL ترسو على موانئ بورسعيد

image description

"ومن أحياها".. طلاب "هندسة الإسكندرية" ينظمون حملة للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

"البترول" تعلن حالة الطوارئ في الإسكندرية

"أمطار ورياح محملة بالأتربة".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

القصة الكاملة لصاروخ "هاربون".. أحدث نجاحات البحرية المصرية بالمياه الإقليمية

شوبير يعلن انضمام كهربا للأهلي خلال ساعات

أيام زمان

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

كواليس إذاعة خبر وفاة فريد شوقي وهو على قيد الحياة

نجم الساعة

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

الصحة

خطر يهدد مرضى زراعة القلب

"لا تمنعه تماما".. 4 معتقدات خاطئة عن حبوب منع الحمل

5 نصائح مفيدة للحفاظ على بشرة مشرقة في الشتاء

"اغسل يديك".. طرق للوقاية من التهاب الشعب الهوائية

الرئيس نيوز

استخدمته البحرية في تدريباتها القتالية.. معلومات مهمة عن الصاروخ "هاربون"

"كيس فلوس" كل شهر.. كيف تصرف والد عبد الحكيم عامر الثري مع ابنه بعد 1952؟

شكري: حل ملف سد النهضة مرهون بضمان حقوق مصر المائية والتنمية لإثيوبيا

خبراء عن "منتدى أسوان": مصر تثبت ريادتها في أفريقيا

منوعات

انخفاض مستوى الأكسجين يهدد الكائنات البحرية الضخمة

"منه كل شيء حي".. أمل جديد يظهر إمكانية الحياة على كواكب أخرى

اكتشاف أحجار غامضة عمرها 4 آلاف عام تشبه البشر

"يوتيوب": حظر سياسة التحرش والتهديدات الضمنية والإهانات

كشكول

"الاقتصاد المنزلى" تنظم ندوة خاصة لطلاب الأزهر بالغربية

غدا.. إعلام القاهرة تنظم ندوة عن الإعلام والمرأة

١٧ديسمبر.. ليلى علوي فى حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس

" M.C.Y" فريق طلابى جديد بجامعة الأزهر بأسوان

إسلام سياسي

التستر على أيمن نور عادة الموالين له لإخفاء استيلاءه على الأموال

فتوى سلفية: يجوز انتقاد الأموات التحذير من بدعهم

اتهامات للإخوان بنشر شائعات وفاة الشيخ محمد حسان

فوزي السعيد يجدد الحرب بين الإخوان والسلفيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
من كوالالمبور إلى الدوحة.. والعكس!
صفوت البياضي
الحرية قيمة عليا لا تجوز تجزئتها
أحمد بهاء الدين شعبان
حتى لا نقول: «وداعًا للإسكندرية التى نفقدها»
خالد عكاشة
حوارات المتوسط.. آفاق الشراكة ومسارات الخطر
المزيد

الثقافة

الاحتفال باليوم العالمي للخط العربي بـ"ثقافة أحمد بهاء الدين"

دار نشر الجامعة الأمريكية تفتح باب التقدم لجائزة نجيب محفوظ الأدبية

قصائد شعرية بأمسيات مؤتمر "أدباء مصر"

"مصر قلب أفريقيا النابض".. محاضرة في ثقافة السويس (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك