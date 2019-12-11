"العدل": لهذا السبب لا يمكن التعامل إلكترونيا بشكل كامل في الشهر العقاري

قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، إن الدولة قررت دعم العمالة في الشهر العقاري، مشيرا إلى أنه تم إجراء مسابقة لنقل عدد من الموظفين إليه.



وأضاف "رزق" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن طلب الخدمة من المواطنين كبير جدا، بالمقارنة بعدد موظفي الشهر العقاري، مشيرا إلى أنه تم نقل 120 موظفًا أمس الثلاثاء.



وأوضح أنه جرى إتاحة حزمة من الخدمات عبر الإنترنت دون الانتقال إلى مقرات الشهر العقاري وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التحول الرقمي.



وذكر أن الشهر العقاري لا يمكن التعامل معه إلكترونيا بشكل كامل، موضحا أن المرحلة الأولى تتم إلكترونيا، ويتم استكمالها بالحضور إلى الشهر العقاري للتأكد من أهلية مقدم الطلب.

