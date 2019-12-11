دبلوماسي سابق يكشف رؤية مصر لتحقيق التنمية بقارة إفريقيا

قال الدكتور صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية بأسوان، يبحث سبل تحقيق السلام والتنمية في أي مجتمع إفريقي، مشيرا إلى أن السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة؛ حيث لا يمكن أن تتحقق التنمية إلا في ظل السلام وتحقيق الأمن والاستقرار.



وأضاف "حليمة" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية في القارة الأفريقية، يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.



وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المنتدى يتناول قضايا السلام وتهيئة المناخ لدفع عجلة التنمية للأمام، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح رؤية مصر عند تولي الاتحاد الأفريقي وهي الربط بين السلام والتنمية.



وتابع: "هناك رؤية للاتحاد الأفريقي تهدف إلى الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية المختلفة والاستثمار في العنصر البشري".

