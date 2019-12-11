دبلوماسي سابق يدعو لإنشاء جامعة إفريقية في أسوان

دعا السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إلى إنشاء جامعة إفريقية في أسوان، لتكون مقرا للثقافة الإفريقية وتجمعا للطلاب والمثقفين الأفارقة.



وأضاف حجاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القوة الثقافية تعتبر إحدى أهم القوى الناعمة للدولة المصرية، ولا بد من تعزيزها من خلال إنشاء جامعة إفريقية بأسوان.



ولفت إلى أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة الذي افتتحه اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة، يجب أن يقام كل عام، لما له من دور كبير في تعزيز أواصر التعاون بين مصر والدول الإفريقية، وأن تكون أسوان مقر المنتدى الدائم.



وطالب حجاج، بضروة دعوة النقابات المصرية لمثيلاتها الأفارقة لزيارة مصر، وذلك لتقوية العلاقات فيما بينها.

