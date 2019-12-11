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محلل سياسى: ما يطرحه الوفد اللبنانى فى باريس غير ملزم للحكومة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:37 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال ميشال أبو نجم، الكاتب والمحلل السياسي، إن حجم التوقعات اللبنانية لا يتناسب مع ما يمكن أن يصدر من باريس، لافتًا إلى أن مسودة البيان الختامي لا تختلف عن بيان مؤتمر سيدر الذي انعقد العام الماضي في باريس.

وأضاف أبونجم، خلال مداخلة له في قناة الغد: "علينا أن نشير إلى مستوى التمثيل المنخفض للأطراف المشاركة في اجتماع باريس، لذلك فإن القرارات التي يجب أن تُتخذ في لبنان يجب أن تكون على المستوى السياسي".

وأوضح أن الالتزامات التي يمكن أن يتقدم بها الوفد اللبناني الموجود في فرنسا غير ملزمة للحكومة القادمة لأنه وفد غير حكومي.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن باريس كانت تأمل فى أن يكون الاجتماع بعد التشكيل الحكومي اللبناني، مؤكدًا أن توصيات الاجتماع سوف تطالب بالإصلاحات الاقتصادية وتشكيل حكومي جديد والاستماع لمطالب الشارع.

يذكر أن محتجين بدأوا في التجمع أمام السفارة الفرنسية في بيروت، رفضًا لمشاركة لبنان بوفد لا يمثل الشارع اللبناني في اجتماع مجموعة الدعم الدولية، يأتي ذلك بينما تستضيف باريس في وقت لاحق اجتماعًا للمجموعة الدولية للبنان برئاسة فرنسية-أممية.


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