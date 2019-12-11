حسام بدراوي يعلن عن انطلاق أول صالون ثقافي "أونلاين" في مصر

أعلن المفكر والسياسي الدكتور حسام بدراوي عن تدشين أول صالون ثقافي عبر الإنترنت، والذي يستهل نشاطه بندوة شهرية ثابتة تحت عنوان "أفضل ما قرأت"، جاء ذلك من خلال رسالة مصورة "Live"، نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



يأتي ذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي للجمعية المصرية للثقافة ونشر المعرفة، بمقرها في حي جاردن سيتي بالقاهرة، ويدير الندوة الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة.



وأعلن "بدراوي" فى بيان، أن الكتاب الأول الذي سيكون محل النقاش الحر مع الضيوف من الحضور والمتفاعلين عبر الإنترنت، هو كتاب "في الشعر الجاهلي" للدكتور طه حسين، وهو الكتاب الذي أثار أزمة كبيرة عقب صدوره في عام 1926، وأشعل معركة فكرية زلزلت الفكر العربي المعاصر، وما تزال أصداؤها ملحوظة حتى اليوم.



ويقول "بدراوي" أن الصالون الثقافي يمثل إحدى أدوات الجمعية المصرية لنشر الثقافة، في تحقيق رسالتها التنويرية، والتي تكتمل من خلال الأنشطة التثقيفية المنوعة، والتي ترتبط في مجملها بعالم الكتب، وهو مجال عمل الجمعية منذ بدأت نشاطها عام 1952، كأول مؤسسة مصرية تعنى بنقل الثقافة العالمية، وترجمتها من لغاتها الأصلية إلى العربية.



وبحسب البيان، تستهدف فكرة الندوة "الأونلاين"، الوصول إلى أكبر قطاع من المهتمين بالثقافة، وتمثل آلية عصرية تناسب جمهور"السوشيال ميديا".