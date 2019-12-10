منة فضالي عن فارس أحلامها: "عايزاه راجل" (فيديو)

كشفت الفنانة الشابة منة فضالي النقاب عن مميزات فارس أحلامها أو الشخص الذي تتمنى أن ترتبط به في المستقبل خلال حلولها ضيفة على ندوة «الدستور».



وعن سؤال «الدستور» حول فارس أحلامها المستقبلي قالت منة:"هذه الأمور لا تشغلني تمامًا، وعلى العموم أنا لا أحب الشخص «الملّون» أو «الحلو أوى»".



وتابعت "الرجل بالنسبة لى هو من يصونني، ولا بدّ أن تكون شخصيته قوية ويصرف علىّ، وهذه الأمور طبيعية"، محددة ملامح فارس أحلامها:"عايزاه يكون راجل وهذا الأهم في الموضوع، فلا بدّ أن يعرف جيدًا كيف يصون الست اللي معاه".



وبدأت منة فضالي تصوير أول مشاهدها في مسلسل "رحيل زهرة – جوارح الغربان" للمخرج حسنى صالح وإنتاج شركة سينرجي والمنتج أحمد الجابرى.