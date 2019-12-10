"مفيش مكان للناس المؤذية".. رامي جمال يثير الجدل برسالة غامضة

شارك المطرب رامي جمال، متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" برسالة غامضة.



وغرد "رامي"، قائلًا: "هي ليه الناس بتزعل لما نعاملها بمعاملتها، ليه دايما منتظرين العطاء من جانب واحد، ليه دايما واثقين إننا هنفضل نستحمل ومش هيبقى لينا رد فعل أو هنتغير، مفيش مكان في حياتي لأي حد مؤذي، من النهاردة مهما كانت أهميته".



يُذكرأن المطرب رامي جمال حصل على دعم كبير من جمهوره وأصدقائه في الوسط الفني، بعد إعلان إصابته بالبهاق.



من ناحية أخرى، يحيي المطرب رامي جمال حفلا غنائيا، مع الفنان تامر حسني، يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر، على مسرح المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويبدأ الحفل في تمام السادسة مساء.

