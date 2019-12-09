مصر تعزي جامبيا والسنغال في ضحايا غرق قارب مهاجرين

أعربت مصر عن خالص التعازي لدولتيّ جامبيا والسنغال في ضحايا حادث غرق قارب قبالة سواحل موريتانيا؛ مما أسفر عن وفاة العشرات من المواطنين.



وشددت في الوقت ذاته على ضرورة مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية اقتصاديًا واجتماعيا، من خلال التنمية الشاملة.



ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، تعازي جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، لحكومتيّ وشعبيّ جامبيا والسنغال الأشقاء وأسر الضحايا، مؤكدا وقوف مصر بجانب جامبيا والسنغال لتجاوز تلك الأزمة الإنسانية.