فيديو وصور.. سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أكتوبر أمام محطة رمسيس





سقطت منذ قليل سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أكتوبر أمام محطة قطارات رمسيس.البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمحيط محطة مصر بسقوط سيارة من أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه المحطة.على الفور، انتقلت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة سائق السيارة بإصابات حرجة، وتم نقله للمستشفى العام لتلقي العلاج.وجارى رفع آثار الحادث عن طريق ونش تابع للإدارة العامة للمرور، وانتشار رجال الأمن التابعين للإدارة العامة للمرور لتسيير الحركة أمام المارة.