الأحد 08 ديسمبر 2019 الموافق 11 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

"النسيج والمرافق والجمارك" 3 ملفات على مائدة خطة النواب اليوم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:03 ص
جريدة الدستور
منى هيبه
طباعة
تعقد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأحد، ثلاثة اجتماعات، تتناول خلالها عدد الملفات الهامة، منها: تمويل تطوير قطاع النسيج، والبنية الأساسية.

تتناول اللجنة في اجتماعها الأول مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بالإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لدى مؤسستي SERV السوسرية، SACE الإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل، لضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة للآلات ومعدات الغزل والنسيج.

ويتناول الاجتماع الثاني مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

فيما تستكمل اللجنة في اجتماعها الثالث مناقشة قانون الجمارك، الذي كانت قد بدأته مطلع دور الانعقاد الحالي، بمشاركة مكاتب لجان النقل، والاقتصادية والشئون التشريعية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

"الحياة مش مستاهلة كل الوجع ده".. هنا شيحة تكشف سر انفصالها عن "فلوكس"

منذ حوالي 22 ساعة

معهد محمد صلاح يثير أزمة فى بلدته.. والأهالى يهددون بوقفة احتجاجية

منذ حوالي 11 ساعة

الباز عن استلام النقل لجرارات القطارات الجديدة: خطوة على طريق التنمية

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

الصور

image description

50.. صورة ترصد فوز الزمالك علي اول أغسطس الانجولى

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

image description

لحظة نزول الخطيب لحل أزمة الجماهير مع شركة الأمن

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الموظفة المنتقبة لا تزال مديرة قصر ثقافة كفر الدوار

حريق مصنع فى الهند يودى بحياة 34 شخصًا

عمدة نجريج يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة معهد محمد صلاح الأزهري

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أيام زمان

هكذا سخر أحمد فؤاد نجم من روبي وعمرو دياب وأم كلثوم.. «بتغني بجسمها»

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أسرار فريد شوقى.. «سرق وحكم عليه بالسجن وطلق زوجته بعد 11 يومًا لسبب غريب»

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

نجم الساعة

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

الصحة

دراسة: الماريجوانا تساعد فى القضاء على الصداع النصفى

أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية لمكافحة الإجهاد

بعد إصابة هنا الزاهد به.. ما هو التهاب المرارة وأعراضه والوقاية منه؟

كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة

الرئيس نيوز

مقتل قيادي بارز في قوات "الحزام الأمني" أمام منزله في اليمن

الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بـ"اتفاق الرياض"

"التنمية المحلية" تناقش "خريطة المناطق الصناعية" مع المحافظين الجدد

روسيا: لم نتفق مع واشنطن على استئناف مباحثات الاستقرار الاستراتيجي

منوعات

نجاح تجربة جديدة لبريستول مايرز لعلاج أحد الأورام

"أرنب وحيد القرن" يحظى بشهرة واسعة

صدم "كلبا" وأراد إنقاذه.. فوضع ذئبا في سيارته

"آبل ووتش" تساعد في علاج مرض "باركنسون"

كشكول

قرار جمهوري بتعيين محمود قورة عميدا لطب المنوفية

بالصور.. "الفيومى" يعقد اجتماع الأمانة الفنية للتعليم المزدوج

"حجازي" يشارك في مناقشة رسالة ماجستير عن معايير الجودة بجامعة السادات

التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لـ4 كليات

إسلام سياسي

الشيخ محمد حسان يظهر في فيديو جديد بعد غياب طويل

الخلافات تضرب البرلمان التونسي بسبب حركة النهضة

هاربين مطلوبين في قضايا إرهاب.. إبراهيم منير بهرب شباب الاخوان لكندا

تفاصيل تواصل التلفزيون الإسرائيلي مع المقاول الإخواني الأجير للظهور على شاشته

مقالات الرأي
ماجد حبته
فالصو.. اسم على مسمى!
د.أحمد الخميسى
مهلن.. ولاكـن.. إلى متا؟
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
المزيد

الثقافة

غدًا.. بدء أعمال الدورة الـ12 لملتقى الأقصر الدولي للتصوير

انطلاق فعاليات مهرجان رابطة الأدباء والشعراء بالمنيا

"صناعة الخيامية".. ورشة بثقافة أسيوط

إقبال كثيف على معرض الكتاب الأول بـ"التمساحية" في أسيوط (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك