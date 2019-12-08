"النسيج والمرافق والجمارك" 3 ملفات على مائدة خطة النواب اليوم

تعقد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأحد، ثلاثة اجتماعات، تتناول خلالها عدد الملفات الهامة، منها: تمويل تطوير قطاع النسيج، والبنية الأساسية.



تتناول اللجنة في اجتماعها الأول مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بالإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لدى مؤسستي SERV السوسرية، SACE الإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل، لضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة للآلات ومعدات الغزل والنسيج.



ويتناول الاجتماع الثاني مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.



فيما تستكمل اللجنة في اجتماعها الثالث مناقشة قانون الجمارك، الذي كانت قد بدأته مطلع دور الانعقاد الحالي، بمشاركة مكاتب لجان النقل، والاقتصادية والشئون التشريعية.