رئيس لجنة الاستثمار: مبادرة البنك المركزي للنهوض بالصناعة جاءت في وقتها

قال المهندس محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، إننا كنا نحتاج مبادرة مثل التي طرحها البنك المركزي للنهوض بالصناعة، والتي ننادي بها منذ 10 أو 15 عامًا لإعانة المصانع المتعثرة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لم يستجب أحد لمناداتنا السابقة ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخذ القرار الجرئ مثلما يأخذ غيرها من القرارات الجريئة".



وتابع: "المبادرة جاءت في وقتها لأننا نريد تنمية الاقتصاد ونحل الإنتاج المحلي مكان الواردات ولدينا استثمارات متوقفة ومصانع مغلقة"، متسائلا أيهما أولى أن نبني مصانع جديدة أو نشغل المصانع المغلقة؟.



واستطرد: "المباردة للمرة الأولى الحكومة يحدث لها تناغم مع البنك المركزي، ولكن في نهاية الأمر المبادرات تكون كثيرة ولكنها أحيانًا تفرغ من مضمونها، ولا بد أن يكون هناك ضوابط ولكنها لا تكون مانعة وتكون تحفيزية".

