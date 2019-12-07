إقبال على مزارات الصعيد خلال الموسم السياحى الشتوى

كشف محمد عثمان،رئيس لجنة التسويق السياحي بالاقصر، أن الحركة السياحية إلى الصعيد تشهد تنوعا فى حركة الجنسيات الوافدة خلال الموسم الشتوى الحالى.



وأضاف في تصريحات خاصة للدستور، أن الموسم الحالى يشهد زيادة فى الحجوزات السياحية مقارنة بمواسم ماضية، فهناك رحلات من إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، التشيك، وعدد كبير من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى تشغيل رحلات من إيطاليا خلال ديسمبر الجاري.



وأكد أن الاقصر نجحت هذا العام في أوبرا عايدة، التى أقيمت بمعبد حتشبسوت، ولاقت اهتمام كبير من جانب السائحين من مختلف بلدان العالم، وخرج العرض بالصورة اللائقة بمصر، وبعث برسالة للعالم بأن مصر قادرة على تنظيم اى حدث عالمى.