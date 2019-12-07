الإحصاء: 62.4 مليون طن إنتاج مصر من البترول والغاز خلال 9 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي ارتفع إلى 62.4 مليون طن خلال أول 9 أشهر من 2019، وفي المقابل بلغ حجم الاستهلاك 57.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الحالي، محققًا بذلك فائض قدره 5 ملايين طن.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن الفائض الشهري من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 52 ألف طن خلال سبتمبر 2019 مقابل 4 آلاف طن فقط في الشهر نفسه من العام السابق عليه، نتيجة تراجع حجم الاستهلاك بشكل ملحوظ من 4.1 مليون طن في سبتمبر 2018 لـ3.8 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2019، كما سجل الإنتاج تراجعًا طفيفًا من 4.1 مليون طن لـ3.9 مليون طن خلال الفترة ذاتها.