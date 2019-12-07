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سياسي

اتحاد عمال الوفد يناقش خطة العمل خلال الفترة المقبلة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:48 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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عقد اتحاد عمال حزب الوفد، برئاسة سعيد الجوجري، اجتماعًا اليوم السبت، بالمقر الرئيسي للحزب بحضور أعضائه، لمناقشة خطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة وتفعيل دوره والتواصل مع عمال القطاع العام والخاص وتوصيل صوتهم للمسئولين.

وقال سعيد الجوجري، رئيس اتحاد عمال حزب الوفد، أن الاجتماع ناقش عددًا من الطلبات التي تلقاها من العمال بالقطاعي العام والخاص ومنها طلبات العمال في وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاح الحربي، وتم إرسال خطاب رسمي من الاتحاد للجهات المعنية للوقف على آخر التطورات هذه الطلبات.

وأضاف "الجوجري"، أن النائب الوفدي سكرتير عام حزب الوفد قد وافق على المذكرة المقدمة من الاتحاد بخصوص عمل دورة تدريبية لأعضاء الاتحاد على مستوي الجمهورية، ومن ثم سوف يتم تقديم مذكرة للعرض على المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد.

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