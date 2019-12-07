11 ديسمبر.. جمارك المطار تعرض سيارات للبيع

تعرض مصلحة الجمارك، سيارات جمرك مطار القاهرة الدولي، للبيع، بجلسة 11 ديسمبر الجاري، وتباع كراسة الشروط بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية.



ويكون البيع لكل سيارة على حدة، ويمكن شراء سيارة واحدة فقط للاستخدام الشخصي بالبطاقه الشخصية، أكثر من سيارة بالبطاقة الضريبية، ثمن الكراسة 400 جنيه، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيه، تسترد في نفس اليوم إذا لم يتم الشراء، وفي حالة إتمامه يتم سداد كامل الثمن أو 30 % منه والباقى خلال أسبوعين.



ويقام المزاد الساعة 12 ظهرا بالنادى المصري القاهري بجوار حديقة الفسطاط بعين الصيرة القاهرة، وشراء كراسة الشروط، شرط من شروط دخول المزاد، والبيع بدون عمولة ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

