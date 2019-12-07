"مستثمرو بني سويف" تطالب باستغلال الفرص بالصعيد

أكد المهندس محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن هناك العديد من المناطق الاستثمارية في الصعيد ولكنها ليست مستغلة، مطالبًا بضرورة استغلال تلك الموارد وتوزيعها بالتساوي.



وأضاف الجبالي، خلال تصريحات له، أن الصعيد لديه الكثير من الفرص الاستثمارية وخاصة في مجال الزراعة، لخصوبة أراضيه ومناخه المعتدل، مؤكدًا أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بدأ بالفعل الاهتمام بالزراعة وإنشاء لجنة خاصة بها داخل الاتحاد لمناقشة التحديات التي تواجه المزارعيين والعمل علي حلها.



وأشار رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إلى أنه بالرغم من توافر جميع المقومات الزراعية والصناعية الإ ان المنطقة تعانى من غياب التسويق للمنتجات، بالإضافة إلى نفور المستثمرين المحليين والأجانب عن ضخ استثماراتهم بالمنطقة.

