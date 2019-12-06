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تكنولوجيا

شركة صينية تطلق أول هاتف 5G مصفح

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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تعتزم شركة Ulefone الصينية إطلاق أول هاتف 5G مصفح في العالم، بمواصفات تجعله أحد أفضل الهواتف.

ومن أبرز ما سيميز الهاتف الجديد إلى جانب الهيكل المقوى هو معالج Dimensity 1000 المتطور الذي سيمكنه من التعامل مع شبكات 5G، ويوفر سرعة كبيرة جدا في تحميل البيانات تصل إلى 4.7 جيجابايتثانية، وبهذا يكون Ulefone القادم أول هاتف 5G مصفح في العالم.

وتم تطوير معالج هذا الهاتف بتقنية (7 نانومتر)، وزود بنوى من نوع ARM Cortex-A77 بتردد 2.6 غيغاهيرتز، وشريحة للرسوميات من نوع Mali-G77 تدعم شاشات Full HD+ بمعدل تردد 120 هيرتز.

ويتوقع أن يكون هذا الجهاز نسخة معدلة عن هواتف Armor 6، ويأتي بكاميرا أساسية ثنائية العدسة، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير، وشريحة NFC، ونظام "أندرويد-8".

وسيكون هيكل هذا الجهاز محميا من الماء والغبار وفقا لمعايير IP68 العالمية، وسيضم شاشة بمقاس 6 بوصات أو أكبر بقليل بأبعاد "18:9".

ولم تعلن Ulefone عن موعد إطلاق هذا الهاتف بالضبط، لكن التسريبات تشير إلى أنه قد يظهر في الأسواق مطلع العام القادم.

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