لائحة اتهام ضد محامي نتنياهو في قضية الغواصات الألمانية

أعلنت وزارة القضاء لدى الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الخميس) أنها ستوجه لائحة اتهام ضد عدد من المسؤولين السابقين، بتهمة غسيل الأموال، في صفقة شراء غواصات عسكرية من إحدى الشركات الألمانية، بحسب ما نشر موقع "واللا" العبري.



وقالت الوزارة، في بيان، إن المدعي العام الإسرائيلي، يعمل على توجيه لائحة اتهام ضد محامي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، وزعيم الليكود، بتهمة غسيل الأموال في صفقة الغواصات من شركة "تيسنكروب" الألمانية.



يأتي هذا بعد أقل من شهر على تقديم المدعي العام لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو، بتهم خيانة الأمانة وتلقي الرشوة، والفساد.



وتشهد "تل أبيب" أزمة داخلية بسبب عدم وجود حكومة، منذ شهر أبريل الماضي، فيما يتبقى أسبوع واحد فقط على انتهاء مهلة الكنيست لتشكيل حكومة، أو ترشيح شخص يعمل على تكوين ائتلاف حكومي، وفي حال لم يحدث، يتم التوجه رسميًا لانتخابات ثالثة.