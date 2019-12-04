نجل شعبان عبدالرحيم: والدى أيقظنى فى الحلم لحظة وفاته (فيديو)

قال خميس نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، إنه رأى والده آخر مرة قبل وفاته بيومين قبيل سفره إلى المملكة العربية السعودية لإقامة حفلة ضمن فعاليات "موسم الرياض".



وأضاف خميس أنه كان نائمًا صباح الأمس وشعر بوالده يوقظه ويمسح على رأسه ويقول له: "قوم يا خُمس ربنا يسهلك"، موضحًا أنه عندما أخبر زوجته أكدت له أنه كان يحلم، بعدها تلقى اتصال بوفاة والده.



وظهر خميس نجل الفنان شعبان عبدالرحيم في حالة انهيار أثناء تلقيه عزاء والده في السرادق المقام بمنطقة الشيشيني بفيصل.



وتوفى الفنان شعبان عبدالرحيم، صباح أمس الثلاثاء، بمستشفى المعادي بعد صراع مع المرض، وشُيّع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد من نجوم الفن والغناء الشعبى.