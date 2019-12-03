"معركة الأجراء".. تكسير عظام بين أيمن نور ومعتز مطر على رئاسة "الشرق"

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تفاصيل جديدة عن المعركة الطاحنة بين أيمن نور ومعتز مطر داخل قناة الشرق القطرية.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن معتز مطر في الآونة الأخيرة بدأ يشيع بين العاملين في القناة، أنه على تواصل مع القائمين على إدارة القناة في قطر، وأنه عما قريب سيكون هو مدير القناة.

وتابع الباز، أن أيمن النور من ناحيته بدأ يتخذ إجراءات لاستمالة العاملين في القناة ناحيته، فقام برفع مرتبات العاملين بالقناة من 25 إلى 50%، ليضمن وقوفهم في صفه أمام معتز مطر.