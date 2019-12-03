الباز يكشف: لماذا أحالت "الأوقاف" عبد الله رشدي للتحقيق؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، سبب إحالة عبد الله رشدي للتحقيق في وزارة الأوقاف.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن عبد الله رشدي يكتب على صفحته أنه إمام مسجد السيدة نفيسة، وهو كاذب في ذلك، فهو الآن إمام مسجد علي ابن أبي طالب في مصر الجديدة، ولكنه لا يذهب إلى عمله بالمسجد.

واستكمل أن وكيل الأوقاف تتبع المسجد أكثر من مرة وأجرى مرورا على المسجد ووجد أن عبدالله رشدي، غير ملتزم بالحضور في موعد الدروس والخطب، ومواقيت الصلاة، فقام بإحالته للتحقيق.