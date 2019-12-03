اعتقال "أبوخلدون" نائب أبوبكر البغدادي في العراق

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، مساء الثلاثاء، اعتقال نائب زعيم "داعش" الإرهابي السابق أبوبكر البغدادي في محافظة كركوك.



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان مساء اليوم إن قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك، تمكنت من القبض على الإرهابي الملقب بأبوخلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار، وذلك وفق قناة السومرية نيوز العراقية.



وكشف البيان عن أن أبوخلدون كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد، حيث يشغل منصب نائب أبوبكر البغدادي وكان سابقًا يشغل منصب الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين.



وقتلت القوات الأمريكية نهاية أكتوبر الماضي أبوبكر البغدادي في عملية عسكرية بسوريا، فيما اختار التنظيم إبراهيم القرشي خلفا للبغدادي لقيادة التنظيم.