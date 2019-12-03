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منال عوض: زيارة الرئيس السيسي لدمياط "تاريخية"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:42 م
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
أحمد عبد العزيز
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قالت منال عوض، محافظ دمياط، إن فندق اللسان وضع دمياط على الخريطة السياحية، لافتة إلى أن الفندق على مستوى عالمي، ويوفر آلاف فرص العمل في القطاع السياحي.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لدمياط، تاريخية بالنسبة للمحافظة، لافتة إلى أن المواطن الدمياطي عرف بشكل واضح كل ما يتم إنجازه من أعمال ومشروعات، وتأكد من اهتمام الدولة به وبحياته.

وأشارت "منال"، إلى أن كل المشروعات التي تم افتتاحها اليوم تفيد المواطنين في دمياط، وتؤثر في حياتهم بشكل واضح، متابعة: "انتهينا من مشاكل الصرف الصحي والكهرباء، وكل ده بيفيد المواطن"، لافتة إلى أن المشروعات التي افتتحها السيسي في المحافظة، قضت على العشوائيات.

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