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حوادث

"لص ظريف".. طبّق سيناريو الفيلم لسرقة محل في عابدين

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:08 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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طبّق عامل في مخزن للأوراق بمنطقة باب الشعرية سيناريو فيلم «لصوص لكن ظرفاء» (إنتاج 1968) حرفيًا، إذ تسلل إلى شقة وأحدث ثقبًا في أرضيتها لسرقة محل في حي عابدين بوسط القاهرة.

وألقى رجال المباحث في مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، القبض على العامل وراء سرقة 25 ألف جنيه من داخل المحل.

اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغًا من قسم شرطة عابدين يفيد بأن «أ. ط. إ» (46 سنة - مدير شركة) اكتشف كسر في درج محلّه وكسر بدرج الكاشير ودرج أحد المكاتب وسرقة 25 ألف جنيه ولم يتهم أو يشتبه في أحد، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبيّن وجود آثار عنف بدرج الكاشير والمكتب، كما تبيّن وجود ثقب بسقف المحل بمساحة 40 سم X 40 سم.

ودلت تحريات الرائد علاء أبوالمجد، معاون مباحث عابدين، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة، إلى أنَّ وراء ارتكاب الجريمة «ع. ف. س» (43 سنة - عامل في مخزن أوراق بمنطقة باب الشعرية)، وعقب تقنين الإجراءات تمَّ استهدافه وضبطه بمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات (24 ألف من متحصلات السرقة، جاكوش، عتلة حديدية).

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «النقب» باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بأن العقار الكائن به المحل غير مأهول بالسكان خطط لسرقته، وفي سبيل ذلك تمكن من دخول شقة كائنة أعلى المحل بأسلوب «كسر الباب»، وقيامه بإحداث ثقب بأرضية الشقة ودخول المحل وسرقة محتوياته، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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