ارتفاع قتلى انقلاب قارب مهاجرين قبالة ساحل إيطاليا لـ18

قال حرس السواحل الإيطالي، الأحد، إنه تم العثور على جثث خمسة مهاجرين لقوا حتفهم جراء انقلاب قارب يقلهم في طقس عاصف قبالة ساحل جنوبي لامبيدوزا الإيطالية قبل أسبوع مما يرفع عدد قتلى الحادث إلى 18 شخصا.



وقال الناجون من الحادث إن القارب أبحر من ليبيا مستغلا تحسن الطقس السيء ومن المعتقد أنه كان يقل 170 شخصًا، وتمكن أفراد حرس السواحل في لامبيدوزا من نقل 147 مهاجرا إلى الشاطئ بأمان بعد

الحادث الذي وقع في 23 نوفمبر الماضي.



وبعد أن عرقل سوء الأحوال الجوية عمليات البحث لعدة أيام عثر ستة غواصين من حرس السواحل اليوم الأحد تساعدهم غواصة يتم التحكم فيها عن بعد على أربع جثث تحت الماء وجثة خامسة طافية.

وقال توتو ماتيللو رئيس بلدية لامبيدوزا "لا نسمع سوى صمت الموتى".



ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة غرق أكثر من 1100 شخص أو فقدوا خلال محاولاتهم عبور البحر المتوسط هذا العام.