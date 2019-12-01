الإثنين 02 ديسمبر 2019 الموافق 05 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع قتلى انقلاب قارب مهاجرين قبالة ساحل إيطاليا لـ18

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:47 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال حرس السواحل الإيطالي، الأحد، إنه تم العثور على جثث خمسة مهاجرين لقوا حتفهم جراء انقلاب قارب يقلهم في طقس عاصف قبالة ساحل جنوبي لامبيدوزا الإيطالية قبل أسبوع مما يرفع عدد قتلى الحادث إلى 18 شخصا.

وقال الناجون من الحادث إن القارب أبحر من ليبيا مستغلا تحسن الطقس السيء ومن المعتقد أنه كان يقل 170 شخصًا، وتمكن أفراد حرس السواحل في لامبيدوزا من نقل 147 مهاجرا إلى الشاطئ بأمان بعد
الحادث الذي وقع في 23 نوفمبر الماضي.

وبعد أن عرقل سوء الأحوال الجوية عمليات البحث لعدة أيام عثر ستة غواصين من حرس السواحل اليوم الأحد تساعدهم غواصة يتم التحكم فيها عن بعد على أربع جثث تحت الماء وجثة خامسة طافية.
وقال توتو ماتيللو رئيس بلدية لامبيدوزا "لا نسمع سوى صمت الموتى".

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة غرق أكثر من 1100 شخص أو فقدوا خلال محاولاتهم عبور البحر المتوسط هذا العام.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

والد محمد صلاح يكشف سبب شرائه نادى "عثماثون"

منذ حوالي 10 ساعات

إعمالا لحق الرد.. ننشر رد "البترول" على واقعة "سرقة مواد بترولية"

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من نسرين طافش بعد انفصال أصالة وطارق العريان

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله النجار يكشف: لماذا قدم الأزهر مقترحًا لقانون الأحوال الشخصية؟

الصور

image description

محافظ بنى سويف محذرا رؤساء المدن: أتابع بنفسي مستوى الخدمات بشكل مفاجئ

image description

تنشيط اللغة الفرنسية عند الطلاب في ورشة عمل بجامعة أسيوط

image description

"التوعية بمخاطر الختان" ندوة بالقومى للمرأة فى الإسكندرية

image description

العثور على طفلين حديثي الولادة في قنا (صور)

image description

بالصور.. المؤتمر الصحفى للكشف عن تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحى

الأكثر قراءة

أول تعليق من نسرين طافش بعد انفصال أصالة وطارق العريان

"شبهة نصب".. القصة الكاملة لظهور عبدالله رشدي على شاشة المحور من "باب خلفي"

القصة الكاملة لزوج "جوهرة".. بدأ مساعدًا لها فوقعت في غرامه

والد محمد صلاح يكشف سبب شرائه نادى "عثماثون"

أيام زمان

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

هكذا كفرتُ ثم تُبت.. محمود الجندي يروي حكايته مع الإلحاد

«يرضعن الأطفال أمام الزبائن».. أسرار «العوالم» في شارع محمد علي

ads

نجم الساعة

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

الصحة

السكريات تؤثر سلبيا على نهاية الحمل

5 عناصر لمساعدة الحوامل على مواجهة تساقط الشعر

5 أسباب لانتفاخ العينين

الدهون تزيد فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا

الرئيس نيوز

النائب العام يأمر بإجراء تحقيق فى نشر تسجيل كاميرات مراقبة انتحار طالب الهندسة

بثلاثية مقابل هدف.. المصري يفوز على بطل موريتانيا

الأهلى يطلب زيادة عدد الجماهير أمام الهلال

إعلان حرب على مصر.. سياسي ليبي يحذر من اتفاق السراج وأردوغان

منوعات

الاستعانة بروبوت لإزالة ورم في الصدر

نصائح لإعادة تأهيل الملابس الشتوية القديمة

قرد يصيب باحثا بفيروس "هربس ب" القاتل

الشرطة المكسيكية تعتقل "حمار مشاغب"

كشكول

تفاصيل تفعيل مبادرة "صنايعية مصر" القومية بجامعة طنطا

طلاب حقوق أسوان يمثلون مسرح الجريمة

مؤتمر دولي للقطاع الطبي بالأزهر بالتعاون مع جامعة رأس الخيمة

رئيس الرقابة الإدارية بجامعة المنيا: 32 مليار جنيه عوائد ضبط جرائم فساد

إسلام سياسي

السلطات الأيرلندية تلقى القبض على "عروس داعش"

شيخ السنوسية: نرفض وجود ميلشيات مسلحة فى ليبيا سواء صوفية أو سلفية

قيادى صوفى يكشف السبب الحقيقى وراء الهجوم السلفى على " إبراهيم أبوحسين"

"صوفية الجزائر" تحمل السلاح خلال إحتفالات المولد النبوى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
21 نوفمبر.. ميلاد عاشقة الجرأة والحكمة والأسئلة المحرمة
مؤمن المحمدي
السخرية
ماجد حبته
قمة إرهابية مصغرة!
ماجد حبته
جريمة بريطانيا العظمى
المزيد

الثقافة

الرفاعية يلتقون ومحافظ بورسعيد لتهنئته بتجديد الثقة

"مرآة على الخشب" مع أبناء جزيرة شارونة مغاغة

حسن عبدالموجود في دار بتانة بـ"عين القط"

صلاح زهير يتجول في علم البلاغة والنحو بـ"أدب السويس"

صفحتنا ع الفيس بوك