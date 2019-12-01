فقدان 6 شباب ليبيين أبصارهم لتناولهم خمور مغشوشة

فقد 6 شباب دون سن العشرين، من مدينة اجدابيا شمال ليبيا، أبصارهم؛ إثر تناولهم خمور مغشوشة بوقود الطائرات، حسب بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، مساء اليوم السبت.



وأوضحت مصادر محلية أن الحالات الـ 6، تم نقلها إلى مستشفى بالمدينة لإسعافهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.



يذكر أن ارتفاع ضحايا التسمم الكحولي في ليبيا، انتشرت في الأعوام الماضية، حيث لقى العشرات حتفهم والمئات أصيبوا بالتسمم، إثر تناولهم الكحول المختلط بمادة الميثانول، التي يمكن أن تؤدي إلى فشل كلوي وفقدان البصر ونوبات صرع وحتى الوفاة، حسب بيانات وزارة الصحة الليبية.



ويمنع بيع الكحول وتناولها في ليبيا، وإن كانت المشروبات الكحولية المهربة تباع بكثرة في السوق السوداء.