أبو مازن يتسلم رد الفصائل على الانتخابات ويحدد موقفه قريبا

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، رد حركة "حماس" على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في المناطق الفلسطينية.



جاء ذلك خلال استقبال محمود عباس مساء اليوم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وذلك وفق وسائل الإعلام الفلسطينية.



كما تسلم رئيس السلطة الفلسطينية رد باقي الفصائل الفلسطينية بخلاف حركة حماس على شروطه لإجراء الانتخابات الرئاسية.



وردا على هذه الرسائل قال محمود عباس لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، بأنه سيدرس ردود حركة حماس والفصائل خلال الأيام المقبلة.



وتجري الفصائل الفلسطينية وحركة فتح مشاورات واسعة من أجل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ آخر انتخابات برلمانية جرت في المناطق الفلسطينية عام 2006 وقبلها الانتخابات الرئاسية عام 2005.