راغب علامة بنظارة طبية للمرة الأولى في The Voice.. صور

فاجأ الفنان اللبناني راغب علامة، بظهوره في الحلقة الثالثة من العروض النهائية من برنامج The Voice، بنظارة طبية للمرة الأولى.



وكان راغب علامة، قد استغنى عن المتسابق يوسف هناد، على أن يتم تصعيد كل من مهدي عياشي، وميشال شلهوب، ودعاء لحياوي، للحلقة المقبلة.



يذكر أن حلقة الليلة تشهد مرور 16 متسابقًا، على أن يقوم كل مدرب بالاستغناء عن متسابق من عدد 4 يقدمون عروضًا أمامه في الحلقة لتنتهي الحلقة بصعود 12 متسابق للحلقة المقبلة.



البرنامج يختلف هذا الموسم عن سابقيه حيث اختفت العروض المباشرة من البرنامج، واعتمد هذا العام على الحلقات المسجلة، كما أنه يختلف هذا العام عن باقي النسخ العالمية، حيث سيتم اختيار صاحب اللقب من قبل لجنة التحكيم وليس من خلال تصويت الجمهور.

