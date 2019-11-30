وزير الدفاع الموريتاني ينفي وجود محاولة انقلاب ضد الرئيس

نفى وزير الدفاع الموريتاني حننا ولد سيدي، اليوم، وجود أي محاولات انقلابية ضد الرئيس محمد ولد الغزواني.



وقال وزير الدفاع الموريتاني خلال جلسة مغلقة مع لجنة المالية في البرلمان اليوم إن موريتانيا لم تشهد أي محاولة انقلابية، والأمور كلها تحت السيطرة، والوضع الأمني مستقر، وفق موقع "صحراء ميديا" الموريتاني.



ونفى وزير الدفاع خلال لقائه من البرلمانيين إقصاء بعض فئات المجتمع من دخول المؤسسة العسكرية، قائلا "لا علم لي بأي إقصاء يمارس على فئة أو مكون اجتماعي، الجيش مفتوح أمام جميع الموريتانيين بمختلف أعراقهم ومكوناتهم الاجتماعية".



وأصدر الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، الأربعاء الماضي قرارًا بتعيين العقيد أحمد ولد محمد ولد لميلح، قائدًا لتجمع الأمن الرئاسي "بازب" ضمن تغييرات واسعة في المناصب الحكومية بعد فوزه في انتخابات الرئاسة خلفًا للرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز الذي يسعى، للعودة لقيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، منتقدًا تدخل الغزواني في شئون الحزب.