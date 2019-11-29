ليلى علوي: مشاركة الشباب أهم ما يميز مهرجان القاهرة السينمائى

عبرت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، والتي تحمل اسم الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.



وقالت علوي خلال لقائها مع فضائية dmc: "أكثر الأشياء التي أعجبتني هذا العام هي وجود الشباب الذين ساهموا في تنظيم المهرجان، أو الحاضرين في فعاليته، ومبروك علينا ومبروك على القاهرة الدولي في دورته الـ41".



وأضافت: "اختيار الأفلام هذا العام كلها مهمة ومتنوعة وشبيه بالمشاكل التي نتعرض لها ونشعر بها، وضيوف المهرجان مميزين وحابين الفعاليات".



واختارت ليلى علوي، في فقرة watch it فيلم "الأرض" بطولة محمود المليجي، وعزت العلايلي وعدد من النجوم وإخراج يوسف شاهين، موضحة أن الفيلم عندما نشاهده هو نفس المعنى والحماس، ونفس الألم والفرح".



كما اختارت فيلم "ثرثرة فوق النيل"، والمكون من مجموعة ممثلين كبار، وإخراج حسين كمال، وقصة نجيب محفوظ، بكل العظماء الذين أثروا فينا في السينما"، وفيلم "الكرنك"، من روائع الفنانة سعاد حسني، ونور الشريف، وعلي بدرخان.