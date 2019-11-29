إيمان العاصي وشيرين رضا أول الحاضرين بختام "القاهرة السينمائى" (صور)

وصل عدد كبير من النجوم إلى دار الأوبرا، لحضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين.



وحضر كل من إيمان العاصي وشيرين رضا وفراس سعيد وحنان مطاوع ورانيا يوسف ومادلين طبر ويوسف عثمان.



وتعلن خلال الحفل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والسيناريست والمنتج محمد حفظي والناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير للمهرجان، جوائز الأفلام الفائزة.



وتستمر السجادة الحمراء في استقبال الفنانين قبل بدء الحفل في الثامنة مساءً، وتحمل الدورة اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله.