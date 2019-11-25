استشاري علاقات إنسانية: اغتصاب فتاة كل 7 دقائق في فرنسا

قالت الدكتورة أشجان نبيل، استشاري العلاقات الإنسانية وتطوير المجتمعات، إن فكرة العنف ضد المرأة بدأت في أوروبا مع ظهور الحركات النسوية، وكان أهداف هذه الحركات أن تحصل المرأة على حقوقها في التعليم والصحة، وغيرها.



وأضافت استشاري العلاقات الإنسانية، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الحركات التنويرية دخلت مصر في التسعينيات، وساهمت في تعليم الفتيات، ومواجهة ختان لإناث وحرمان المرأة من الميراث، أما الآن فالسيدات حصلن على حقهن في التعليم، وتولت مناصب كثيرة ومتعددة، ولها تمثيل في البرلمان والحكومة.



وأشارت إلى أن الحديث عن العنف ضد المرأة في مصر مبالغ فيه، مردفة: "فرنسا من الدول المتقدمة، لكن كل 7 دقائق يتم اغتصاب سيدة في فرنسا".

