كاتب صحفي: السيسي وضع تشخيصا دقيقا لمشكلات مصر

قال عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، إن المشروعات التي شيدتها الدولة المصرية وفرت 5 ملايين فرصة عمل، موضحًا أن مصر الآن تحظى بإشادة دولية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عنده وصف وتشخيص دقيق لمشكلات الدولة المصرية، لافتا إلى أننا كنا نستورد 60 إلى 70% من احتياجاتنا.

ولفت "توفيق"، إلى أن الرئيس السيسي وضع خطة لتوفير احتياجات المواطن المصري، وهذا يؤكد أنه رئيس يعرف مشاكل الدولة جيدا، منوها أن الخير موجود في مصر الآن وفي تحسن، ومصر أصبحت فيها فرص واعدة.

وتابع: "أشفق على الرئيس السيسي، بسبب زياراته على مدار السنوات الماضية، فكل زيارة يعرض الفرص الواعدة للاستثمار في مصر، ويبين للمستثمرين الامتيازات التي سيحصلون عليها في مصر.

وأشار "توفيق"، إلى أن قدر مصر ومن حسن حظها أن يتولى السيسي المسئولية الوطنية، لأنه يتمتع بغيرة وشرف وطني ولديه إصرار على النهوض بمصر.