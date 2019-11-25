عبد الرازق توفيق: تضحيات الشهداء وضعت حجر أساس استقرار مصر

قال عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، إن صورة الفتاة الشهيرة في استاد القاهرة خلال المباراة النهائية لمنتخب مصر للشباب تحت 23 سنة، تحمل صورة الشهداء مدون عليها "لولا أنتم ما كنا هنا" تعكس التجربة المصرية خلال 5 سنوات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه لولا تضحيات الشهداء على مدار الـ6 سنوات الماضية لكان بعض المصريين الآن في مخيمات لاجئين، أو قتلى في عرض البحر.

وأشار "توفيق"، إلى أنه في 2011 كانت مصر أشلاء دولة غير مستقرة، ولكن تضحيات الشهداء وضعت حجر الأساس لاستقرار مصر، متابعا: "ما كنا لنغلق أبواب منازلنا، ونشعر بالأمن، لولاهم".

وأكد أن مصر التي كانت تعاني منذ 6 سنوات، تأخذ الآن بيد أفريقيا، وتؤسس لبنية تحتية قوية، موضحًا أن مصر الآن تمتلك 45 مليار دولار و28 مليونا.