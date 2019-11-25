"45 اتفاقية أمنية بين البلدين خلال 5 سنوات".. هل تحتل تركيا قطر؟

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقطر وإعلانه الانتهاء من إنشاء قاعدة خالد بن الوليد العسكرية، وأن الأمن القطري جزء لا يتجزأ من أمن تركيا، قائلا: "القتلة والمجرمين يتحالفون مع بعضهم".

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه خلال 5 سنوات تم عقد 26 قمة قطرية تركية، وتوقيع 45 اتفاقية أمنية بين تركيا وقطر، وهذا لا يعني إلا أن تركيا تحتل قطر عسكريا بشكل كامل .

وتابع أنه لا يستطيع أمير قطر تميم بن حمد، أن يخرج عن طوع أردوغان، لأنه دخل تركيا واحتلها بشكل كامل.