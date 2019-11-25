الباز: الدولة أخرت الإعلان عن اكتشافات الغاز لمدة عام لهذا السبب

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن مصر لم تعلن عن اكتشافاتها من حقول الغاز إلا بعد مرور عام من اكتشافاتها لعدم امتلاكنا القدرات والسلاح لتأمينها.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن شركة إيني اكتشفت آبار غاز جديدة، وبعد إبلاغ الدولة المصرية، قررت الدولة عدم الإعلام عنها لمدة عامل كامل، معلقا: "لما سألنا أنت اكتشفت حقول غاز، ليه مأعلنتش عنها؟، ليه اتأخرت سنة؟، كانت الإجابة، مكنش لسه عندنا القدرات ولا الإمكانيات ولا السلاح اللي يخلينا نبقى مأمنين حقول الغاز دي".

وتابع "الباز": "الإجابة دي تقولك هو ليه فيه تسليح كده، وليه بندفع كل هذه المبالغ دي في الأسلحة، لأن أنت جاد جدا في تنفيذ مشروعات توفر دخل وتقدم، وأنت عارف إن محدش هيسيبك في حالك".