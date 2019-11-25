أحمد موسى: طارق عامر تعرض لحملات تشويه رهيبة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن طارق عامر محافظ البنك المركزي، تعرض لحملات تشويه رهيبة، متسائلا: "ما الهدف من التشكيك في عمل البنك المركزي؟ ولمصلحة من يتم تشويه صورة محافظ البنك المركزي؟".



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه ضربة قاسمة لمروجي الشائعات بعد تجديد الثقة في طارق عامر محافظا للبنك المركزي.



