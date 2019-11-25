أحمد موسى: طارق عامر لديه فكر وسياسة نقدية محترمة في إدارة البنك المركزي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قضى على الشائعات ومن يطلقها بتجديد الثقة في طارق عامر، محافظ البنك المركزي لمرة ثانية.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن طارق عامر تسلم البنك المركزي والاحتياطي 16 مليار دولار، وأصبح حاليًا أكثر من 45 مليار دولار.



وأوضح أن طارق عامر لديه فكر وإدارة رشيدة وسياسة نقدية محترمة في إدارة البنك المركزي، لافتًا إلى أن البنك المركزي جهاز مستقل وليس له علاقة بالحكومة.



