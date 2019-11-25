الإثنين 25 نوفمبر 2019 الموافق 28 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس لجنة الصحة: المنتج الأجنبي يمثل خطورة على صناعة الأدوية المحلية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:10 م
الدكتور محيي حافظ،
الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة
سناء إسماعيل
طباعة
قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إن الشركات العربية المنتجة للأدوية في مصر قاربت 6 مصانع، وتبلغ نسبة إنتاج لدواء الأجنبي والعربي 15%، والمصانع المحلية تصل إلى 140 وتأخذ 35% والأجنبي 65%.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "السوق ينمو ويكبر في القيمة لصالح المنتج الأجنبي وهذا ما يمثل خطورة على المنتج المحلي، ولدينا إشكالية في خروج عدد من المصانع لا بأس بها في السوق، وهذا يعود لفكرة تراجعنا في القيمة وزيادتنا في الحجم".

وأكد أن ذلك أدى إلى تدني سعر المنتج المحلي، في مقابل ارتفاع سعر الأجنبي سواء كان مصنعًا في مصر أو مستورد، وسعر المنتج المصري يكون أقل 10 مرات من العربية والأجنبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدستور تزور قلعة صناعة "الريفو" بعد توقف إنتاجه منذ 6 أشهر

الصحة: سحب عينات من 18 مستحضر دوائى تحتوى على "سيفترايكسون"

"نهى بكر": مصر تمتلك 42 خط إنتاج من الأسمنت تغطى السوق المحلى (حوار)

شركة هندية تعرض منظومة ميكنة "التتبع الدوائي" لمكافحة "الغش"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

"البيئة" تكشف تفاصيل حادث اختناق طالبات أسوان

منذ أقل من نصف ساعة

مصادر: تفتيش "مدى مصر" بإذن من أمن الدولة العليا

منذ يوم

العلاج بالجنس.. تفاصيل مثيرة فى ذبح "دجّال المريوطية"

منذ يوم

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة الطالبة شهد

الصور

image description

أبطال الفيلم الصينى "الحائط الرابع" يحضرون عرضه فى مهرجان القاهرة

image description

وزيرة الثقافة وإلهام شاهين ولبلبة يفتتحون معرض "القاهرة.. أحبك"

image description

رانيا يوسف وأبطال فيلم "زافيرا" يشاهدون عرضه الأول في مهرجان القاهرة

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

مصادر: تفتيش "مدى مصر" بإذن من أمن الدولة العليا

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

بتر ساق فتاة سقطت أسفل عجلات قطار بمنيا القمح

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

أيام زمان

هكذا مثلت أدواري الجنسية.. ناهد شريف تروي تفاصيل أمتع لحظاتها

ما لا تعرفه عن أسمهان: أجبرت على الغناء للسكارى.. وهذا هو اسمها الحقيقي

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

ads

نجم الساعة

هكذا مثلت أدواري الجنسية.. ناهد شريف تروي تفاصيل أمتع لحظاتها

الصحة

ارتفاع عدد إصابات الرئة بسبب التدخين الإليكتروني إلى 2290

الحرمان من النوم يؤثر سلبا على الاهتمام

خطر الربو.. 3 أشياء عليك تجنبها

"الصحة العالمية": 80% من المراهقين كسولين

الرئيس نيوز

للمرة الثانية.. تأجيل إطلاق القمر الصناعي "طيبة1"

اغتيال معارض إيراني في اسطنبول

"الطيب" للطلاب الوافدين: رسالة الأزهر أمانة في أعناقكم

المدعي العام الإسرائيلي يرفض تنحي نتنياهو

منوعات

60 طبيبا قلقون من تدهور صحة مؤسس "ويكيليكس"

اقتحام غرفة الكنوز فى متحف بألمانيا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب الصين

تحليل الحمض النووى لـ900 رجل لكشف جريم قتل بشعة منذ 23 عامًا

كشكول

"كرنفال الجودة" خطوة من كلية الاقتصاد المنزلى للحصول على شهادة الاعتماد

اقتصاد منزلى تنظم ندوة عن "الأغذية الطبية فى القرآن الكريم"

بالصور.. انطلاق مبادرة "مسئوليتنا كلنا" بجامعة حلوان

"عين شمس" تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

إسلام سياسي

أهالى الدرب الأحمر يوزعون الشربات والمأكولات على زوار "فاطمة النبوية"

داخل ضريحها مواطن يحتفل بمولد السيدة فاطمة النبوية "بتورتة" _صور

تقرير بالفيديو يكشف سياسات أردوغان وأكاذيبه لتنفيذ مخططاته الإرهابية بالمنطقة

القبض على 4 دواعش في عمليات أمنية جنوب الموصل

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق وتابعه.. وثالثهما الشيطان
لينا مظلوم
إيران.. الطرف الظاهر من جبل الجليد
لواء.حمدى البطران
الكتاب المصرى
لواء. محسن الفحام
الاختيار.. ما بين القدوة والالتزام
المزيد

الثقافة

جاهين وطوغان وعثمان في معرض للكاريكاتير بالزمالك

وزير الثقافة تفتتح مكتبة مصر العامة بكفر الدوار

"كلمتين وبس".. إدراج أحمد بهجت ضمن مشروع "عاش هنا"

غدًا.. الصين في عيون المصريين بالمركز الثقافي الصيني

صفحتنا ع الفيس بوك