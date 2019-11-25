رئيس لجنة الصحة: المنتج الأجنبي يمثل خطورة على صناعة الأدوية المحلية

قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إن الشركات العربية المنتجة للأدوية في مصر قاربت 6 مصانع، وتبلغ نسبة إنتاج لدواء الأجنبي والعربي 15%، والمصانع المحلية تصل إلى 140 وتأخذ 35% والأجنبي 65%.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "السوق ينمو ويكبر في القيمة لصالح المنتج الأجنبي وهذا ما يمثل خطورة على المنتج المحلي، ولدينا إشكالية في خروج عدد من المصانع لا بأس بها في السوق، وهذا يعود لفكرة تراجعنا في القيمة وزيادتنا في الحجم".



وأكد أن ذلك أدى إلى تدني سعر المنتج المحلي، في مقابل ارتفاع سعر الأجنبي سواء كان مصنعًا في مصر أو مستورد، وسعر المنتج المصري يكون أقل 10 مرات من العربية والأجنبية.

