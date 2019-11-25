مكرم محمد أحمد: سيذكر التاريخ لـ"السيسي" أنه باني مصر العصرية الحديثة

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التاريخ سيذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه باني مصر العصرية الحديثة، وسيذكر منهجه الجديد في الحكم الذي يعتمد على الرؤية الشاملة والنظر في عمق الأحداث.



وأضاف مكرم خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن مصر العصرية الحديثة تحتاج لبعض نوافذ الحرية والرأي والرأي الأخر.



ولفت إلى أن هناك مساحة كبيرة من التقدم حدثت، ونحن الآن مؤهلون لخطوات أوسع، فالدولة راسخة وقوية، وكسبت مصداقية عالمية واسعة، وأثبتت أنها إضافة حقيقية لعالمنا المعاصر، وما حدث بمؤتمر الاستثمار في إفريقيا يؤكد أن مصر خرجت من عنق الزجاجة.



