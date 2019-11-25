السجيني يكشف تفاصيل قرار تغيير أسماء بعض القرى

عقب المهندس أحمد السحيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على قرار النيابة الإدارية، الخاص بدراسة تغيير أسماء القرى وبعض المراكز بالمحافظات، قائلا إن جهة الاختصاص هي المجالس المحلية.



وأضاف السجيني، خلال مداخلة مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك طلبات قدمت لتغيير بعض أسماء القرى بمحافظة الدقهلية.



وأشار إلى أن الأمر غير معمم على محافظات الجمهورية نظرا لعدم وجود طلبات مقدمة لتغيير أسماء بعض القرى، موضحًا أن القانون رسم آليات تحديد الأسماء وفقا لقواعد رسمتها الدولة، وتراعي عدم وجود أسماء عنصرية، أو خارج الإطار الوطني للدولة، مشيرًا إلى أنه كان هناك أسماء لفصائل سياسية، وثبت أنهم خارج الإطار الوطني، فطلب الأهالي تغييرها.

