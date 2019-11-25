سيد عزوز: الانتهاء من كل التجهيزات لإطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة سات 1"

قال الدكتور سيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه تم الانتهاء من كل التجهيزات لإطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة سات 1"، مشيرًا إلى أنه سيتم اليوم إطلاق "طيبة سات 1" من قاعدة جويانا الفرنسية، لتقديم خدمات الاتصالات.



وأضاف "عزوز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "DMC"، أن القمر الصناعي المصري"طيبة سات 1" عمره أكثر من 15 عامًا، وهو قمر من سلسلة "مجموعة أقمار طيبة"، مسجلة في الاتحاد الدولي للاتصالات.



وتابع: "من حق مصر أن تُطلق قمرًا آخر على نفس الملف الخاص بمجموعة أقمار طيبة".



وأوضح أن طيبة سات 1، هدفه تقديم الاتصالات التجارية والحكومية، وخدمات الإنترنت عريض النطاق ذو السرعات العالية وأزمنة التأخير الصغيرة، وسيغطي جمهورية مصر العربية بالكامل، بالإضافة إلى تقديم خدمات لبعض دول حوض النيل وشمال إفريقيا وبعض الدول العربية.



وكشف عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دخول مجال الأقمار الصناعية وعلوم الفضاء، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية في ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

