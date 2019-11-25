بعد غياب 4 سنوات.. إليسا تحيي حفل الكريسماس في الكويت

تعاقدت الفنانة اللبنانية إليسا على إحياء حفل غنائي بمسرح أرض المعارض الدولية في 2 يناير المقبل بدولة الكويت، ليكون ضمن حفلاتها بموسم الكريسماس.



وتغني إليسا باقة من أجمل أغانيها وخاصة من ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وطرحته خلال الفترة الماضية ولاقى نجاحات عديدة.



وتشهد الحفلة المقبلة لإليسا عودة بعد غياب 4 أعوام، حيث كانت آخر حفلاتها في عام 2015 بموسم فبراير الكويت.