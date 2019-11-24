"المرزوقي" يعلن اعتزال السياسة

أعلن الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، اليوم الأحد، اعتزاله الحياة السياسية وتخليه عن رئاسة حزبه السياسي "حراك تونس".



وقال المرزوقي في بيان مساء اليوم نشره على حسابه بموقع "فيسبوك": "يرجع إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، التي قال إنه يتحمل كامل المسئولية فيها، لكنه أكد أنه سيبقى ملتزما بكل قضايا الشعب والأمة، وأنه سيواصل خدمتها".



وأضاف المرزوقي، أن ما يعيق الاستقرار الحكومي هو القانون الانتخابي المبني على النسبية والمانع لوجود أغلبية تحكم، داعيا إلى إعادة النظر في هذا القانون والقوانين القادرة فعلا على تخليص قطاع الإعلام والأحزاب السياسية من سطوة المال الفاسد.



وحصل المرزوقي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في سبتمبر 2019، على 2.97% فقط من أصوات الناخبين، وحل في المرتبة 11 من مجموع 26 مرشحا، كما هزم حزب المرزوقي "حراك تونس الإرادة"، في الانتخابية البرلمانية إذ إنه لم يحصل على أي مقعد في البرلمان الجديد.



