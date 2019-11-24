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الباز لـ معتز مطر: "أنت ندل في بيتك فكيف تزعم البطولة أمام الشاشة"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:53 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن استضافة زوجتي شقيقي الإعلامي الهارب معتز مطر، كشفت للجميع مدى انحطاط هذا الشخص، وأنه باع أهله وعائلته مقابل المال، فلا نتعجب إذا ما باع وطنه وخانه.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن زوجتي شقيقي الإعلامي الهارب معتز مطر، هما اللتان طلبتا الظهور على الهواء، ولم نطلب منهن على الإطلاق قول أي شيء.

وواصل أن البعض علق على لقاء الأمس، بأن اعتراف الزوجتين بتعرضهن لمضايقات بسبب معتز مطر، يسيء للدولة ولكن في الحقيقة هو يكشف انحطاطه، لأنه باع عائلته وأهله.

وعرض "الباز"، تدوينات لزوجتي شقيقي معتز مطر، على الفيسبوك، واللتان كشفتا تفاصيل جرائمه، وعلق "الباز" قائلًا: "معتز مطر.. إذا كنت ندل في بيتك هتبقى بطل أزاي على الشاشة".

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