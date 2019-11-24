الباز يهنئ "الأهرام": ستقود الإعلام إلى مسارات متقدمة

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مؤسسة الأهرام، بمناسبة إطلاق بوابة الأهرام في ثوبها الجديد، في احتفالية عظيمة.



وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "أنا أؤمن أن مؤسسة الأهرام قادرة على أن تقود الإعلام في مصر إلى مسارات متقدمة جدًا".