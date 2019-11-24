أفضل ريجيمات إنقاص الوزن فى الشتاء

يسعى كثيرون إلى إنقاص وزنهم، سواء في الصيف أو الشتاء، ولكن لكل فصل من السنة أطعمته الخاصة التي يقبل الناس على تناولها فيه، ففي الشتاء يعرف بالجو السقيع، حيث درجات الحرارة المنخفضة، والريجيمات الخاصة به، حيث الأطعمة التي تمنحك الدفء وتعمل على إنقاص وزنك فى نفس الوقت.



رجيم شربة العدس

الإفطار: يبدأ بمشروب من شرائح منقوعة من الليمون وعود قرفة والزنجبيل مع إضافة ملعقة عسل.



بعد نصف ساعة: تناول بيض مغلي، وطبق سلطة خيار بالزبادي.



الغذاء: يكون سمك مشوي أو قطعة دجاج مشوية، بجانب طبق شوربه.



العشاء: شربة العدس اللذيذة.



الرجيم الألماني

الإفطار: تناول بيضة واحدة مع كوب من عصير الجزر، مع ثمرة تفاح، وشاي أو قهوة خالية من السكر، وشريحة واحدة من التوست حسب رغبتك.



الغذاء: قطعة من الدجاج أو السمك المشوي، طبق سلطة وأيضًا طبق سلطة زبادي مضاف إليها ليمون وزيت زيتون، يمكنك تناول ملعقتين أرز حسب الرغبة.



العشاء: كوبان من الشوربة الخالية من الدهون والدسم، أو تناول خمسة أو أقل من أنواع من الفواكه، مثل الجوّافة، والكمثرى، والموز، والتفاح، والبرتقال، والكيوي، والفراولة، وكوب، أو شرب كوبين من لبن الزبادي.



رجيم الليمون

الإفطار: تحضير كوب من الماء، بجانب كوبان من عصير النعناع منقوع معه شرائح الليمون.



بعد ربع ساعة: شرب كوب من عصير البرتقال أو اليوسفي أو الليمون.



بعد ثلث ساعة: تناول بيضتين مسلوقتين، وشريحة توست واحدة، ومثلث واحد من الجبن.



بعد ثلاث ساعات: تناول أنواع من الفواكه الحمضيّة كالبرتقال أو اليوسفي.



الغذاء: تناول قطعة من الدجاج المشوي أو السمك المشوي أو المسلوق، وشوربة خضار من الجزر واللفت.



العشاء: شوربة دجاج، وسلطة خضار، وشريحة توست واحدة.



نصائح لإنقاص وزنك في الشتاء:



- الاهتمام بشرب المياه من 10 إلى 15 كوب من الماء مقسمة على مدار اليوم.



- الابتعاد عن تناول الخبز الأبيض واستبداله بالخبز الأسمر الصحي.



- الاهتمام بتناول الخضروات مسلوقة أو مشوية لتمنحك الفيتامينات اللازمة لجسدك.



- عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة.



- الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة.