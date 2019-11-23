الأحد 24 نوفمبر 2019 الموافق 27 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

في "90 دقيقة".. أبرز تصريحات زوجتي شقيقي الهارب معتز مطر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:41 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
طباعة

في انفراد جديد لـ"90 دقيقة"، استضاف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، ريم سمير محمد العبد، وهبة الله محمد أسامة، زوجتا مهند ومعتصم، شقيقي الإعلامي الهارب معتز مطر.

وخلال الحلقة، المذاعة على قناة المحور، أعلنت الزوجتان تبرؤ أسرة  معتز مطر، منه ومما يفعله في إعلام الإخوان بتركيا، وأنهم تضرروا كثيرا بسببه.

وفيما يلي نرصد أبرز تصريحاتهما: -

ريم محمد العبد زوجة مهند شقيق معتز

- زوجي الأخ الأصغر لمعتز مطر وكان يعمل بالتجارة وتضرر كثيرا بسبب "معتز".

- أشقاء معتز مطر تم القبض عليهم في أحداث سبتمبر الماضي ويتم التحقيق معهم الآن.

- معتز مطر جلب اللعنة لأسرته وزوجي يرفض بشكل كامل كل ما يفعله.

- لا نشاهد  قناة الشرق الإخوانية.. "ما بنعملش اعتبار لمعتز".

 -  معتز مطر "حرم بنتي من أبوها وإخواته مش مسامحينه".


هبة الله محمد أسامة زوجة معتصم شقيق الهارب معتز مطر

- "معتز" خرج من مصر بعد 30 يونيو لأنه بعد رحيل الإخوان أصبح بدون عمل.

 - أشقاء معتز أرسلوا له رسائل عديدة وقالوا له "إحنا شايلين نتيجة غلطك، واحنا ناس ملناش في السياسة".

- زوجي معتصم كان تاجر وتضرر بسبب معتز وحياتنا كلها "اتغيرت وادمرت تماما".

- أرسلنا لمعتز وطالبناه بالتوقف عما يفعله بعد تضررنا ولكنه لم يستجب.

- معتز مطر غير مهتم بعائلته ويعادي دولته الأصلية مصر، لصالح تركيا بعد حصوله على جنسيتها.

- عائلة معتز مطر لديها استعداد للخروج على الهواء للحديث عن كل تفاصيل رفضها لما يفعله معتز مطر.

- واقعة مطاردة الأمن لوالدة معتز مطر ليس لها أي أساس من الصحة.   

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

زوجة شقيقه: "معتز مطر حرم بنتي من أبوها.. وإخواته مش مسامحينه"

منذ حوالي 4 ساعات

محمد الباز يرد على أكاذيب المحامي "الضلالي" أحمد البحقيري

منذ حوالي 4 ساعات

غادة والي تكشف لـ"90 دقيقة" تفاصيل منصبها الجديد بالأمم المتحدة

منذ حوالي 3 ساعات

السجن 12 عامًا لابنة السيد البدوي لتحريرها شيكات دون رصيد

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

الجيش الليبى يُحدد المناطق المحظور الطيران فوقها بطرابلس

محمد الباز يرد على أكاذيب المحامي "الضلالي" أحمد البحقيري

غادة والي تكشف لـ"90 دقيقة" تفاصيل منصبها الجديد بالأمم المتحدة

مصرع 3 وإصابة 11 في حادث سير بالوادي الجديد

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

تطور مذهل للقاح ضد الإسهال ينقذ حياة العديد من الأطفال

4 مأكولات تسبب نوبات الصداع

كيفية حماية نفسك من الإصابة بالسرطان

5 أشياء تجنبها عن الشعور بالصداع النصفي

الرئيس نيوز

بالأسماء.. "الديهي" يكشف عن خلية تحرض ضد مصر بتمويل قطري

زوجة شقيق معتز مطر: "جاب لأهله العار"

الرجاء يطيح بالوداد المغربي من البطولة العربية برباعية

"اقتران كوكبي المُشترى والزهرة" ظاهرة فلكية تُرى بالعين المجردة غداً

منوعات

تكلفة الرحلة بمروحية شركة أوبر أقل تكلفة من الرحلة بسيارتها

علماء يكشفون حساب عمر الكلاب مقارنة بالبشر

نفوق آخر وحيد قرن سومطري في ماليزيا

تجاوز أعداد الطيور النافقة بسبب المخلفات البلاستيكية بجزيرة هلجولاند الألمانية

كشكول

إقبال كبير على جناح مدارس النيل المصرية بمعرض Child Expo

لجنة لمراجعة احتياجات "اقتصاد منزلى" للحصول على الجودة

"علام": 60% من المدارس الخاصة لا تستطيع تحمل تكلفة توصيل الإنترنت

بالفيديو.. طلاب الروضة بالأزهر يقدمون شرحًا عمليًا لفقه العبادات

إسلام سياسي

تقرير يكشف جرائم الاتراك والعثمانيين ضد مصر على مدار التاريخ

هجوم إخواني على أيمن نور بسبب سوزان مبارك

الإخوان تواصل دعمها للمقاول الأجير.. تفاصيل خطة الجماعة الجديدة

عائشة خيرت الشاطر.. متاجرة إخوانية جديدة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
كل هذا المرار.. فى بنى مزار
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
المزيد

الثقافة

"حجم عائلي" لشريف عبد المجيد في جاليري "ضي" 12 ديسمبر

مناقشة رواية "دندرة اللعنة المزيفة" بـ"إبداع الإسكندرية" غدا

"المرأة نواة المجتمع" لقاءات أدبية بثقافة أسيوط

عرض "الخادمات" في اللقاء الثالث لشباب المخرجين

صفحتنا ع الفيس بوك