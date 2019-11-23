في "90 دقيقة".. أبرز تصريحات زوجتي شقيقي الهارب معتز مطر

في انفراد جديد لـ"90 دقيقة"، استضاف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، ريم سمير محمد العبد، وهبة الله محمد أسامة، زوجتا مهند ومعتصم، شقيقي الإعلامي الهارب معتز مطر.

وخلال الحلقة، المذاعة على قناة المحور، أعلنت الزوجتان تبرؤ أسرة معتز مطر، منه ومما يفعله في إعلام الإخوان بتركيا، وأنهم تضرروا كثيرا بسببه.

وفيما يلي نرصد أبرز تصريحاتهما: -

ريم محمد العبد زوجة مهند شقيق معتز

- زوجي الأخ الأصغر لمعتز مطر وكان يعمل بالتجارة وتضرر كثيرا بسبب "معتز".

- أشقاء معتز مطر تم القبض عليهم في أحداث سبتمبر الماضي ويتم التحقيق معهم الآن.

- معتز مطر جلب اللعنة لأسرته وزوجي يرفض بشكل كامل كل ما يفعله.

- لا نشاهد قناة الشرق الإخوانية.. "ما بنعملش اعتبار لمعتز".

- معتز مطر "حرم بنتي من أبوها وإخواته مش مسامحينه".





هبة الله محمد أسامة زوجة معتصم شقيق الهارب معتز مطر

- "معتز" خرج من مصر بعد 30 يونيو لأنه بعد رحيل الإخوان أصبح بدون عمل.

- أشقاء معتز أرسلوا له رسائل عديدة وقالوا له "إحنا شايلين نتيجة غلطك، واحنا ناس ملناش في السياسة".

- زوجي معتصم كان تاجر وتضرر بسبب معتز وحياتنا كلها "اتغيرت وادمرت تماما".

- أرسلنا لمعتز وطالبناه بالتوقف عما يفعله بعد تضررنا ولكنه لم يستجب.

- معتز مطر غير مهتم بعائلته ويعادي دولته الأصلية مصر، لصالح تركيا بعد حصوله على جنسيتها.

- عائلة معتز مطر لديها استعداد للخروج على الهواء للحديث عن كل تفاصيل رفضها لما يفعله معتز مطر.

- واقعة مطاردة الأمن لوالدة معتز مطر ليس لها أي أساس من الصحة.