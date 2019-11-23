الباز يكشف تفاصيل اعتراف الإخوان بالاجتماع مع الإيرانيين في تركيا

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تفاصيل اعتراف الإخوان بالاجتماع مع الإيرانيين وقادة الحرس الثوري في تركيا لاستهداف السعودية.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الجماعة ظلت تنكر هذا الأمر حتى خرج محمود الإبياري في مداخلة على قناة الجزيرة، وفضح الجماعة.

وعرض الباز، خلال البرنامج جانبا من مداخلة الإبياري مع الجزيرة، والتي اعترف فيها بأن الجماعة نظمت اجتماعا مع إيران في 2017 بتركيا لمناقشة أوضاع السعودية وعودة الحكم الشرعي باليمن.